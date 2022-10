Doppio schiaffo a Marotta: capolavoro Juve

La Juventus è già pronta a programmare i prossimi colpi da regalare ad Allegri: pronta la doppia beffa ai danni dell’Inter

Non è un mistero che la grande rivalità tra Juventus e Inter, negli anni, abbia portato grande spettacolo sul rettangolo verde. Un duello eterno quello che ha caratterizzato il derby d’Italia anche e soprattutto lontano dal campo. Perché in sede di calciomercato che Juventus e Inter si sono date spesso e volentieri battaglia tra anticipi, scippi e beffe.

E, da questo punto di vista, l’andamento pare rimasto immutato. In vista di giugno, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha in mente un doppio colpo da sogno che lascerebbe a mani vuote la ‘Beneamata’.

Arrivano gratis, Allegri gongola: non solo de Vrij

Marotta, dunque, può preoccuparsi: ecco i due acquisti che i bianconeri possono di fatto scippare ai nerazzurri. Il primo nome che sembrerebbe avvicinarsi all’addio all’Inter è quello di Stefan de Vrij. L’olandese è in scadenza a giugno con la società di Steven Zhang e il rinnovo, al momento, pare molto improbabile. Ecco perché la Juventus, a caccia di colpi di spessore in difesa, valuta l’assalto all’ex Lazio che dal 1 luglio sarà ufficialmente svincolato. Un colpo di grande spessore, vista la caratura del centrale interista, che non sarebbe tuttavia il solo ad allontanarsi definitivamente dalla squadra di Inzaghi.

Anche per quanto riguarda la corsa ad un nuovo terzino sinistro, infatti, la ‘Vecchia Signora’ pare in vantaggio e pronta ad un anticipo secco per il cartellino di Raphael Guerreiro. Il laterale mancino, classe 1993 e ritenuto il perfetto erede di Alex Sandro, è in scadenza la prossima estate con il Borussia Dortmund e fa gola ai nerazzurri ormai da diversi mesi. Cherubini è pronto all’accelerata, avvicinandosi al nazionale portoghese il cui futuro sarà lontano dal club giallonero ma non nella Milano interista.

Il doppio affare a zero può quindi far gioire Allegri, o chi eventualmente lo rimpiazzerà in estate, costringendo l’Inter a cercare altrove i prossimi rinforzi per la difesa di Simone Inzaghi.