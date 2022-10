Conte torna alla Juve: l’annuncio spiazza

Il calciomercato della Juventus passerà dal futuro di Allegri: arriva l’annuncio sul possibile ritorno in bianconero di Antonio Conte

Il bel 4-0 sull’Empoli riaccende gli animi in casa Juventus. Il ritardo dall’Atalanta quarta si è ridotto a soli 5 punti e, adesso, i bianconeri sono ora chiamati alla delicata sfida di Champions League contro il Benfica. Quinta e penultima giornata del gruppo H di Champions League: un cammino decisamente tortuoso quello in Europa per gli uomini di Allegri.

Il big match all’Estadio da Luz dirà tantissimo anche sul futuro dell’allenatore toscano. Le pesanti critiche all’allenatore livornese non sono mancate dopo una sontuosa sessione di calciomercato condita da nomi di assoluto valore.

Allegri out: la verità sul ritorno di Conte

Il gioco stenta a decollare e i risultati decisamente deludenti per un club che vuole tornare a vincere. Ecco perchè Allegri potrebbe essere rimpiazzato a giugno: resta viva l’ipotesi Conte. A dare grande spazio alla possibilità che Antonio Conte torni a guidare la Juventus dall’anno prossimo è il portale spagnolo “Todofichajes.com’ che riporta alcuni importanti retroscena. Conte, in scadenza a fine stagione con il Tottenham, avrebbe rifiutato una ricchissima proposta di rinnovo da 15 milioni annui. Il tecnico leccese non sarebbe convinto del progetto che hanno in mente gli ‘Spurs’ e, sotto sotto, spera in una seconda possibilità a Torino.

La sua volontà è quella di tornare alla Juventus e, inoltre, come riportato viene considerato il nome in pole position per sostituire Allegri dall’estate 2023. Mancano ancora diversi mesi alla scadenza contrattuale dell’ex Ct ma la sensazione è che il divorzio dagli ‘Spurs’ potrebbe effettivamente consumarsi per lasciare spazio all’ipotesi bianconera.

Situazione dunque in divenire, con Allegri che continua a rimanere sotto esame e Conte alla finestra: il futuro della guida tecnica della Juventus si comincia a delineare.