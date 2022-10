Flop Paredes, un nuovo big dalla Premier per Allegri

Flop Paredes, un nuovo big dalla Premier League per Massimiliano Allegri. Il possibile assalto da gennaio

“A seguito di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 15 giorni per il suo completo recupero“.

Massimiliano Allegri ha perso anche Leandro Paredes per i prossimi impegni tra campionato e Champions League. Il centrocampista ex PSG ne avrà per almeno due settimane e punta a rientrare nello scontro diretto con l’Inter. Uno stop per l’argentino che arriva dopo un periodo piuttosto negativo e diverse panchine: “Leandro è arrivato e non era in condizione fisica ottimale. Ha giocato perché ne avevamo altri fuori. Ieri gli ho detto che non avrebbe giocato subito perché avevo bisogno di gamba, poi difendendo in un certo modo serve una mezzala destra di copertura e di gamba”. Allegri ha rinunciato a Paredes in diverse occasioni spiegando così le sue recenti esclusioni: “Paredes è arrivato, non aveva quasi mai giocato al PSG, si è messo a disposizione e ha fatto delle buone partite. Ma non è un problema di Paredes o un altro che dite voi, perché poi se dico un altro nome domani scrivete che quello è stato crocifisso da Allegri. Mi riferisco a Paredes perché lo ha detto lei. È tutta la squadra”. Per il centrocampista si sta addirittura parlando di un futuro già in bilico con la maglia bianconera.

Calciomercato Juve, torna di moda Loftus-Cheek

Nel calciomercato invernale, la dirigenza della Juventus potrebbe subito correre ai ripari per aggiungere sostanza a centrocampo. Un nome già seguito e che potrebbe tornare di moda è quello di Loftus-Cheek del Chelsea. Il centrocampista di corsa e fisicità è in scadenza di contratto nel giugno 2024 e resta nel mirino dei bianconeri, con una valutazione di circa 20-25 milioni di euro. Staremo a vedere.