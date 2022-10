Inter tradita, Lautaro Martinez ha già deciso

Una furia al Franchi: Lautaro Martinez trascina con una doppietta l’Inter contro la Fiorentina, assalto decisivo

Una condizione psico-fisica ottimale per l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, che è sempre più al centro del gioco di Simone Inzaghi. Ora arriverà anche il sogno Mondiale difendendo i colori dell’Argentina. Al momento è diventato un centravanti implacabile trascinando i nerazzurri alla vittoria a suon di doppietta.

La sua valutazione è aumentata sempre di più e, come riportato da La Gazzetta dello Sport in collaborazione con Sport Witness, il Manchester United avrebbe chiesto informazioni su di lui con il valore di circa 87 milioni di sterline proveniente dall’Osservatorio calcistico del CIES.

Da un lato i Red Devils dovranno gestire la situazione intorno al futuro di Cristiano Ronaldo, sempre più lontano dall’Old Trafford a gennaio, mentre dall’altro dovranno valutare l’addio possibile di Marcus Rashford, che è entrato nell’ultimo anno del suo contratto. Il manager del Manchester United, Erik ten Hag, potrebbe così suggerire il colpo da urlo in attacco arrivando a Lautaro Martinez.

Inter, Lautaro Martinez nell’orbita dello United

La conferma è arrivata anche dal giornalista Jones che ha rivelato ai microfoni del portale “Givemesport“, invece, la erità: “Semplicemente non penso che Lautaro Martinez si adatti a quello che stanno cercando per quanto riguarda il nuovo centravanti”. Poi ha aggiunto: “So per certo che gli piacerebbe giocare in Inghilterra, ma semplicemente non lo so. Non so se lo United sia il posto giusto per farlo”.

I discorsi riguardanti al suo futuro saranno rinviati tutti in estate: a gennaio non andrà via dall’Inter anche dopo un possibile Mondiale da protagonista. Resterà fino al termine della stagione con la maglia dell’Inter per sognare un nuovo successo in ottica Scudetto. Lautaro Martinez è concentrato sulle dinamiche della compagine milanese prima di volare al Mondiale in Qatar per sognare insieme all’Argentina.