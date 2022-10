HIGHLIGHTS Roma-Napoli 0-1: un gol capolavoro di Osimhen abbate il muro giallorosso

Una prodezza di Osimhen regala al Napoli un’altra affermazione corsara a casa di una big: gli azzurri sono inarrestabili

E chi li ferma più? Il Napoli inanella l’undicesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League e mantiene la vetta solitaria della classifica, in una giornata in cui tutte le grandi avevano vinto.

E sì che la Roma era anche riuscita a contenere bene gli assalti azzurri, imbrigliando abbastanza bene i solisti partenopei, in particolare ‘Kvara‘, all’Olimpico meno brillante che in altre occasioni. José Mourinho non aveva però fatto i conti con la classe di Victor Osimhen, che all’80’ ha spaccato la partita con un gol da antologia. Sfuggito in velocità alla marcatura del fino a quel momento ottimo Smalling, il nigeriano ha scaraventato in rete un destro incrociato di incredibile potenza e precisione, regalando agli azzurri tre punti d’oro.

Serie A, Roma-Napoli 0-1: highlights, tabellino e classifica

ROMA-NAPOLI 0-1

80′ Osimhen

CLASSIFICA: Napoli 29, Milan 26, Lazio 24, Atalanta 24, Roma 22, Udinese 21, Inter 21, Juventus 19, Torino 14, Salernitana 13, Sassuolo 12, Empoli 11, Bologna 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.

