Juventus, il gol divide i tifosi: “Non mi piacerà mai”

Sui social i tifosi hanno preso posizione sull’attaccante della Juventus: il gol divide i tifosi. Alcuni lo sostengono altri non lo vogliono

La Juventus per la prima volta in stagione riesce a mettere a segno due vittorie consecutive. Dopo il successo nel derby contro il Torino è arrivato anche quello contro l’Empoli per 4-0 di ieri sera. I bianconeri provano così a rilanciarsi in Serie A con un poker che mancava da quasi un anno.

Tra i migliori in campo di ieri sera c’è sicuramente Moise Kean, autore del gol del vantaggio juventino. Su di lui però i tifosi della Juventus continuano a essere divisi. C’è chi lo sostiene e chi invece non lo vuole.

Juventus, tifosi divisi su Kean: si scatenano i social

Con Milik e Vlahovic per Moise Kean trovare spazio è diventato ancora più difficile. Ma quando Allegri lo chiama in causa, come ieri, lui risponde presente e segna anche. I tifosi della Juventus hanno però pensieri contrastanti su di lui.

Infatti alcuni lo sostengono e ritengono che bisognerebbe dargli fiducia, altri invece continuano a non essere convinti e non lo vorrebbero in bianconero. Adesso sta all’attaccante provare a convincere tutti con le prestazioni sul campo.

Kean non è un fenomeno, però bisogna dargli fiducia, a volte dimentichiamo che è un classe 2000, ha margini di crescita, va fatto un lavoro mentale. — Roberto (@cheminchialeggi) October 22, 2022

Migliori in campo #Locatelli e #Kean

Questa sera nel 2º tempo ho visto una gran bella Juventus #JuventusEmpoli — Daniele (@Stroozman) October 21, 2022

Caro Kean da tifoso della Juventus spero che tu possa vincere la classifica dei marcatori , ma spero anche, da amante del calcio , che tu possa vincere altri trofei con un altra casacca pic.twitter.com/gysMDqtXPb — Boboj29 (@Boboj29) October 22, 2022