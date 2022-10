Juve all’assalto: contropartita e cash per il jolly da 50 milioni

Il centravanti piace alla Juventus e potrebbe funzionare in coppia con Vlahovic, ma per raggiungerlo è necessario uno sforzo sul mercato

La Juventus pensa a fare il possibile per non gettare al vento quel che resta di questa stagione, soprattutto in campionato, con la qualificazione agli ottavi di Champions League ormai solo un lontano miraggio.

Le possibilità di ripresa ci sono, ma devono passare innanzitutto dalla mentalità dei calciatori a disposizione di Allegri e poi chiamare in causa anche le capacità di gestione della dirigenza, nell’operare al meglio nella prossima sessione di mercato. Le criticità, infatti, sono diverse.

Quella che ha preoccupato spesso gli addetti ai lavori è il reparto offensivo, nonostante figurino calciatori di assoluto spessore e volti nuovi come Kostic e Di Maria. L’idea di Arrivabene è quella di fornire a Vlahovic un ulteriore supporto per la manovra offensiva che parta leggermente più dietro di lui e possa muoversi alle sue spalle palla al piede, sulla scia di quanto fatto da Dybala in passato. Chi meglio di Joao Felix.

Calciomercato, ombra della Juventus su Joao Felix

Il talento portoghese è uno dei pezzi pregiati dell’Atletico Madrid di Simeone, ma sono passati tanti anni dalla volta in cui il ragazzo prodigio tentava mezz’Europa con le sue gesta da predestinato. Oggi resta un profilo appetibile, ma con quel pizzico di agevolazione in più.

Certo si tratta pur sempre di un cartellino dal valore di circa 50 milioni di euro, ma questa è uno scoglio facilmente superabile se la Juventus dovesse mettere sul piatto non soltanto una parte cash ma anche una contropartita tecnica di qualità. La scelta ricadrebbe sul centrocampista statunitense McKennie oppure sul centravanti Kean, entrambi valutati intorno ai 30 milioni di euro. Resta da capire a quali altre condizioni Simeone potrebbe convincersi a lasciarlo andare ad una rivale europea tanto prestigiosa.