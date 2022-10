Allegri è già scontento: adesso vuole il gioiello dell’Inter

Il calciomercato della Juventus passerà dalle decisione di Massimiliano Allegri: big bocciato, il grande sogno si trova a Milano

Martedì la difficile trasferta di Benfica che dirà praticamente tutto sul prosieguo in Champions League della Juventus. Intanto, la squadra di Massimiliano Allegri è tornata a sorridere: il netto 4-0 all’Empoli ha convinto l’allenatore delle possibilità di rimonta in campionato.

I pensieri dei vertici bianconeri vanno, tuttavia, ben oltre il calcio giocato. Perchè Allegri non sarebbe affatto soddisfatto di uno degli ultimi acquisti e punterebbe ad un difficilissimo scippo all’Inter in ottica calciomercato.

Juve, Bremer delude: scambio con l’Inter

41 milioni di euro al Torino, Inter bruciata in grande stile ed un colpo che da Torino speravano potesse non far rimpiangiere Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt. Ed invece Gleison Bremer, stando a quanto riferito da ‘ElNacional.cat’, non avrebbe soddisfatto le aspettative di Massimiliano Allegri. Al punto tale che l’ex Torino è quasi un rimpianto: e l’idea che nasce sullo sfondo ha a dir poco del clamoroso. Perchè Bremer lo voleva tantissimo l’Inter, Marotta è rimasto beffato ma adesso i bianconeri potrebbero provare a riproporlo per un nome che stuzzica da mesi le fantasie juventine.

Occhi su Alessandro Bastoni che con la squadra di Inzaghi ha mostrato alti e molti bassi, in questo inizio di stagione. Il centrale di Casalmaggiore, 23 anni, è reduce da 12 presenze e 811′: l’Inter, in tal senso, ha le idee chiarissime sul suo futuro. Nonostante corteggiamenti da mezza Europa e la stima dei nerazzurri per Bremer, lo scambio tra centrali molto difficilmente si concretizzerà.

Al momento l’Inter intende tenersi stretto il suo talento e non considera la possibilità che Bastoni finisca per rinforzare la difesa della ‘Vecchia Signora’.