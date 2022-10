Conte non torna e rilancia: colpo dalla Juventus

Tottenham pronto a soddisfare Conte sul rinnovo e sul mercato: nel mirino un bianconero. Cifre e dettagli

“Sono irrispettose nei confronti dell’allenatore della Juventus e nei miei, che sto lavorando per il Tottenham. Abbiamo appena cominciato la stagione. Sono felice e mi sto godendo il mio tempo qui a Londra, con il presidente e Paratici. Non vedo alcun problema”.

Nelle scorse settimane Antonio Conte ha smentito così le voci su un possibile ritorno a Torino in caso di esonero di Massimiliano Allegri. Almeno per il momento, il tecnico pensa solo al campo e agli ‘Spurs’: “Il mio contratto? Ora non è importante, non è una priorità. Ciò che più mi preme è di preparare la squadra per la prossima partita. Dovrò parlare con il club e allora trovere la soluzione migliore per tutti”. Come noto, il Tottenham e Paratici sono al lavoro per blindare l’allenatore con un nuovo contratto oltre l’attuale scadenza fissata a giugno. Il club inglese sembra disposto a fare di tutto per convincere l’ex Juve e Inter. Anche sul calciomercato.

Calciomercato Juve, Conte e Paratici in agguato per Locatelli

Dopo le ‘confessioni’ di Allegri a Sconcerti (“il centrocampo titolare sarebbe stato Pogba-Paredes-Rabiot con Locatelli prima riserva”), è stato messo in discussione anche il futuro dell’ex Sassuolo. Come noto, il giocatore piace all’Arsenal e potrebbe presto finire anche sul taccuino di Paratici. La sua valutazione è di almeno 35-40 milioni di euro, una cifra simile a quella sborsata dalla Juve per acquistarlo dai neroverdi. Staremo a vedere.