Addio MLS, è derby di mercato: Inter e Milan sull’argentino

Il fantasista potrebbe lasciare il campionato americano dopo appena una stagione, è già sotto osservazione da parte delle due cugine milanesi

Giunto nel febbraio 2022 dopo settimane di voci sul suo conto e con un carico di entusiasmo non indifferente, il fantasista argentino Thiago Almada ha conquistato l’affetto dei tifosi dell’Atlanta United a suon di numeri. Nel corso della Regular Season 2022 della MLS ha collezionato 26 presenze, impreziosite da 6 reti e 7 assist a dimostrazione della grandissima qualità di gioco in fase di costruzione e chiusura delle occasioni da rete.

Appena un mesto fa ha anche accolto di buon grado la chiamata del tecnico della Seleccion Argentina, Lionel Scaloni. Un primo grande passo verso l’olimpo dei calciatori sudamericani, sebbene già nelle vesti del Velez avesse impressionato a sufficienza il suo popolo. Oggi il suo cartellino vale almeno 15 milioni di euro, una cifra niente male per buona parte dei club europei che hanno messo gli occhi su di lui. Soprattutto per Inter e Milan.

Calciomercato, Inter e Milan su Thiago Almada

Le due cugine e rivali milanesi hanno infatti seguito da vicino le gesta del talento argentino quasi a volerci mettere subito le mani, ma quando si tratta di operazioni oltreoceano è necessario ponderare bene il da farsi. Per i nerazzurri si tratterebbe di un innesto che andrebbe ad accrescere una tradizione pluridecennale, sebbene non rientrerebbe propriamente a pieno degli schemi di Inzaghi per via del tipo di impostazione che offre. Tutt’al più fungerebbe da buon supporto in attacco, quasi come vice Lautaro. Diverso il discorso per i rossoneri, propensi ad affiancarlo a Brahim Diaz.

Quanto ai suoi desideri, per quanto si trovi bene negli USA, non disdegnerebbe un ulteriore salto di qualità. Più il tempo passa, più prende consapevolezza del suo valore.