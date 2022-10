Momento nero per il Milan: il big si fa male di nuovo

Altra tegola per Mike Maignan che, dopo l’infortunio di settembre, si vede costretto a fermarsi nuovamente.

Non c’è pace per il Milan e per Mike Maignan. Il portiere francese, infatti, nella gara di Nations League contro l’Austria nel mese di settembre, si procurò una lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro, dovendo abbandonare il campo. Le cose non sembrano migliorate, tanto che il portiere è costretto a fermarsi ancora.

Nei piani rossoneri l’intenzione era di recuperarlo per la sfida contro il Monza in programma a San Siro il 22 ottobre, ma il portiere si è fermato nuovamente per un problema al polpaccio. Insomma, una ricaduta che fa tremare il Milan per il proseguo della stagione.

Maignan si ferma ancora: il Milan trema

Una ricaduta che rischia di fargli saltare le ultime gare della stagione che, ricordiamo, si fermerà a Novembre per lasciar spazio ai mondiali in Qatar. Mondiale in forte dubbio per il portiere che, ovviamente, farà di tutto per esserci. Nei prossimi giorni verranno svolti ulteriori esami, che daranno un quadro completo e stabiliranno i tempi di recupero. Tutto il Milan è in apprensione per questo infortunio mentre, mister Pioli, si vede costretto a chiedere gli straordinari a Tatarusanu.