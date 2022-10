Coppa Italia, il Monza espugna la Dacia Arena: Udinese battuta 3-2

Il Monza batte a sorpresa una delle squadre più in forma della Serie A e passa agli ottavi di Coppa Italia

Il primo tempo ha mostrato un’Udinese con più occasioni ma che ha concretizzato meno rispetto al Monza. Sono gli ospiti infatti a creare il primo brivido del match, quando al 38′ Marco D’Alessandro avrebbe potuto trovare il goal da distanza ravvicinata.

Si susseguono le azioni da una parte e dall’altra, ma il Monza ottiene il vantaggio al 45′ prima che le squadre vadano negli spogliatoi. E’ Valoti il marcatore che insacca con un tiro sotto l’incrocio.

Il secondo tempo vede molte più azioni da parte delle due squadre e Perez trova il momentaneo pareggio battendo facilmente il portiere dei brianzoli. Al 68′ è ancora Perez a siglare la rete che mette il risultato sul 2-1 per i padroni di casa, stavolta con un colpo di testa. I bianconeri non fanno in tempo a festeggiare che Salvatore Molina decide di smorzare gli entusiasmi e riacciuffa il risultato. L’Udinese cerca la reazione ma viene freddata in men che non si dica, infatti al 70′ Andrea Petagna dà inizio a un’azione personale che si conclude con una rete infilata all’angolino basso di destra. Nei restanti 20 minuti l’Udinese non riesce a rimettere in piedi la partita e si ritrova fuori dalla Coppa Italia.

Coppa Italia, agli ottavi il Monza ospiterà la Juventus

Il Monza passa il turno e agli ottavi di finale di Coppa Italia incontrerà la Juventus.

Udinese-Monza 2-3

45′ Valoti (M), 4′ e 23′ st Perez (U), 25′ st Molina (M), 27′ st Petagna (M)