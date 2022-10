Allegri vuole l’ex Serie A: scambio internazionale con l’esubero

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Seko Fofana, centrocampista ex Serie A: le ultimissime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora

La Juventus di Massimiliano Allegri sta cercando di ritrovare la quadra dopo un inizio di stagione decisamente a rilento.

I bianconeri, reduci da una campagna acquisti faraonica che ha portato alla Continassa giocatori del calibro di Angel Di Maria e Paul Pogba, non sono riusciti a tradurre in campo i buoni propositi fatti vedere in sede di calciomercato. Lo score nel massimo torneo italiano è decisamente sotto le aspettative, così come quanto fatto vedere in Champions League, dove la Vecchia Signora è praticamente con un piede e mezzo fuori dagli ottavi dopo la sconfitta esterna in casa del Maccabi Haifa. Nelle ultime settimane si è discusso molto della posizione di Allegri, che ha potuto respirare un po’ dopo la vittoria esterna in casa del Torino di Ivan Juric, ma il tecnico livornese dovrebbe essere saldo sulla panchina della Juventus, nonostante i risultati decisamente non eccelsi sia in questa che nella scorsa annata.

Calciomercato Juventus, nuova mossa a gennaio

In vista della finestra di calciomercato invernale, la Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe continuare a cercare rinforzi per il centrocampo. In quest’ottica attenzione al nome di Seko Fofana, centrocampista del Lens con un passato all’Udinese. La società francese valuta il giocatore della Ligue 1 circa 30 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dalla Vecchia Signora che potrebbe mettere sul piatto una contropartita per tirare un po’ il prezzo. Ecco spuntare il nome di Daniele Rugani, difensore centrale in esubero dalla Juventus. L’ex Cagliari però, fra i vari profili, non sarebbe proprio apprezzatissimo dalla dirigenza del Lens, soprattutto in virtù delle ultime gare disputate fra questa e la stagione precedente.