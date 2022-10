Lui delude e il Milan lo cede: scambio in vista per gennaio

Le società sono già concentrate sul mercato per potenziare le rose dei propri allenatori.

Non c’è solo il campo a tenere banco nelle società, ma anche il calciomercato. I grandi club del nostro campionato, sono alla ricerca di calciatori per accrescere il valore della propria rosa. Uno dei club più attivi è il Milan che si sta guardando intorno alla ricerca di talenti, sia in Italia che in Europa.

Proprio per quanto riguarda i talenti europei il club rossonero sembra aver individuato il calciatore giusto, in grado di potenziare e non poco il reparto offensivo del mister Stefano Pioli. Per cercare di arrivare al calciatore, il club potrebbe decidere di inserire nella trattativa un calciatore che fin qui sta deludendo.

Il Milan gioca in anticipo: occhi su Thuram del Borussia M’gladbach

Il club rossonero sembra aver messo nel proprio mirino Marcus Thuram, attaccante classe 1997 del Borussia M’gladbach. La dirigenza rossonera potrebbe a breve provare l’affondo, vista anche la scadenza del proprio contratto fissata a giugno 2023 del ragazzo con il club tedesco. La dirigenza, per cercare di convincere il Borussia M’gladbach, starebbe pensando di inserire nell’affare Divock Origi, che ha deluso e non poco in questa prima parte di stagione.

L’ex Liverpool ha collezionato fino ad ora otto presenze tra campionato e Champions League, senza mai andare a segno o fornire assist per i compagni. Proprio questo brutto avvio potrebbe portare il Milan a cederlo, magari proprio al Borussia M’gladbach per arrivare al francese. Un dettaglio che potrebbe favorire la trattativa sta proprio nel contratto, visto che il ragazzo da febbraio potrebbe firmare con chiunque andando via a zero in estate. Il Milan, dunque, proverà a giocare in anticipo per assicurarsi le sue prestazioni già a gennaio, rinunciando ad un Origi che non sembra ambientarsi nel nostro campionato. Maldini è pronto a regalare un altro pezzo pregiato a Stefano Pioli.