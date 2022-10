Paratici si intromette: ‘regalo’ a Conte e Juventus al tappeto

L’ex dirigente bianconero ora al Tottenham potrebbe soffiare un obiettivo di mercato ad Agnelli e soci. Operazione a Madrid

A meno di sorprese la Juventus che verrà non sarà allenata da Allegri. In casa bianconera ci si prepara all’ennesima rivoluzione, delle ultime forse la più netta perché a rischio è anche la ‘posizione’ di Agnelli e dell’area sportiva per intero.

Le voci di un possibile arrivo di Giuntoli come Ds si fanno sempre più insistenti, naturalmente al posto di quel Cherubini promosso responsabile dell’area tecnica dopo il siluramento di Paratici. Proprio il grande ex potrebbe mettere i bastoni fra le ruote alla ‘nuova’ Juve. In che modo? Soffiandole un possibile obiettivo per il prossimo calciomercato estivo. Il nome è quello di Rodrigo De Paul, dato in rotta con l’Atletico Madrid – dove non è riuscito a ripetere le prestazioni di Udine – e con il ‘Cholo’ Simeone.

Calciomercato Juventus, ‘sgarbo’ Paratici: De Paul a Conte

Costato 40 milioni bonus inclusi, il tuttocampista argentino è da tempo nei radar juventini oltre che in quelli delle altre big italiane dal Milan all’Inter. Scottato dall’affare Morata, tornato all’ovile visto il mancato riscatto bianconero, l’Atletico può fare muro preferendo la cessione ad un altro club. E qui potrebbe entrare in scena Paratici, in ottimi rapporti col pari ruolo dei ‘Colchoneros’, Andrea Berta, vedi l’affare Reguilon concluso in estate. De Paul sarebbe un bel ‘regalo’ a Conte, al quale il Tottenham dovrebbe presto proporre un rinnovo a cifre importanti con l’intento di scongiurare un addio. Il salentino resta un nome ‘caldo’ proprio per la panchina de ‘La Vecchia Signora’, allenata già per tre stagioni.