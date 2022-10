Scambio da urlo proposto all’Inter: Marotta non può crederci

Il mercato di gennaio potrebbe riservare una grande sorpresa per il club nerazzurro: proposto uno scambio con un vecchio obiettivo

Dopo essersi rimessa in carreggiata in campionato – grazie a due vittorie consecutive – ed aver addirittura ipotecato la qualificazione agli ottavi di Champions League, l’Inter guarda con più serenità al prossimo mercato di gennaio. Fino a qualche settimana fa si pensava che i nerazzurri, con tutti i limiti di intervento finanziario, si sarebbero mossi alla caccia di un paio di tasselli almeno. Ora l’esigenza forse è venuta meno, ma questo non toglie che qualche sorpresa potrebbe comunque arrivare.

L’assist, per così dire, è rappresentato dal pressing del Leicester City su Robin Gosens, che ha appena dato un segno tangibile della sua esperienza meneghina realizzando il gol del momentaneo 2-3 al Camp Nou. Il tedesco, già cercato con insistenza dal Bayer Leverkusen in chiusura della sessione estiva di scambi, potrebbe partire a gennaio. La proposta del club inglese ha però spiazzato Marotta, che ora deve decidere cosa fare.

Asse Inter-Leicester: scambio Gosens-Tielemans all’orizzonte

Le ‘Foxes’ devono fare i conti da tempo coi mal di pancia di Youri Tielemans – assieme a Maddison e Vardy una della stelle della squadra -, che non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. La pessima stagione del club inglese – ben lontana dai fasti del 2016, quando Ranieri portò addirittura il titolo – sta certamente contribuendo alla volontà del belga di cambiare aria. Quale migliore occasione, allora, per tentare l’Inter con uno scambio che avrebbe del clamoroso?

Che Gosens non sia tra i prediletti di mister Inzaghi, questo è chiaro a tutti. Vendere però l’ex Atalanta senza sostituirlo degnamente, è altro. Per questo, in agenda, non sarebbe prevista la partenza del teutonico. Se però l’offerta del Leicester si concretizzasse davvero con una proposta di scambio, a titolo definitico, tra il suo centrocampista e il laterale, le cose potrebbero cambiare. E di molto. Marotta è più che tentato di cedere all’idea della dirigenza britannica, considerando che il colpo Tielemans farebbe più che felice anche Inzaghi.