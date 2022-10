HIGHLIGHTS | Pari tra Lecce e Fiorentina: Kouame risponde a Ceesay

La Fiorentina targata mister Italiano non riesce ad andare oltre il pareggio sul campo del Lecce e il match termina con una rete a testa

Missione riscatto fallita. Dopo il travolgente poker subito all’Artemio Franchi contro la Lazio di Maurizio Sarri, la Fiorentina ottiene soltanto un punto stasera. I ‘Gigliati’ se la sono vista faccia a faccia per oltre 90 minuti con il Lecce targato Marco Baroni, senza centrare alla fine l’obiettivo tre punti.

La gara in questione, che ha chiuso il decimo turno di Serie A, si è messa subito in salita per gli uomini di Italiano. Infatti, passano appena sette minuti di gioco e il tecnico della ‘Viola’ ha dovuto rinunciare a Jovic a causa di un problema muscolare. Al posto dell’attaccante serbo è entrato Cabral. Poco prima della conclusione del primo tempo, poi, i padroni di casa sbloccano la contesa, grazie alla rete a firma Ceesay.

Serie A, Lecce-Fiorentina 1-1: marcatori e classifica

Gli ospiti toscani, però, reagiscono immediatamente nella ripresa, agguantando il pareggio al 48esimo con Kouame. Dopodichè, la Fiorentina alza decisamente il ritmo e si procura diverse occasioni per mettere in atto la rimonta. Nel finale espulso Antonino Gallo per doppia ammonizione. Nonostante abbia sprecato tanto, i segnali incoraggianti da parte della Fiorentina si sono visti. E, d’altronde, passare allo stadio Via del Mare non è affatto compito semplice. Ne sa qualcosa pure l’Inter. A fine articolo gli highlights di Lecce-Fiorentina.

Lecce-Fiorentina 1-1: 43′ Ceesay (L), 48′ Kouame (F)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 26, Atalanta 24, Milan 23, Roma 22, Lazio 21, Udinese 21, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli 11, Torino 11, Salernitana 10, Fiorentina 10, Monza 10, Spezia 9, Lecce 8, Bologna 7, Hellas Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.