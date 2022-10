Mancini lo dice chiaramente: nuovo messaggio a Zaniolo

Il Commissario Tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni su diverse tematiche, parlando anche di Zaniolo

Manca sempre meno all’inizio del Mondiale in Qatar. L’Italia non avrà l’opportunità di proseguire la propria crescita, mettendosi alla prova nella competizione più importante di tutte. Le recenti prestazioni in Nations League, però, fanno ben sperare in ottica futuro, col CT Roberto Mancini che sta dando vita ad un nuovo gruppo più giovane e motivato.

Il mister stasera – intercettato anche dall’inviato di ‘Calciomercato.it‘ – ha rilasciato alcune dichiarazioni al Gran Galà del Calcio, commentando – per cominciare – lo stato attuale del calcio italiano: “A che punto siamo con la risalita? Dobbiamo continuare a fare le cose nella maniera giusta. Bisogna dare il massimo, anche se viviamo un momento difficile. Ci sono giovani che hanno cominciato a giocare partite di spessore, anche in Champions. Questo fa migliorare“.

NAPOLI: “Si vede che è una squadra forte, ha cominciato alla grande la stagione. Spero che possano continuare così fino alla fine. La lotta scudetto sarà lunga e divertente. Abbiamo a che fare con un campionato un po’ diverso, quindi bisognerà capire cosa accadrà dopo“.

Mancini su Zaniolo: “Convocato quando non lo conosceva nessuno”

ZANIOLO: “Le porte delle Nazionale sono sempre aperte a tutti. Zaniolo è stato convocato quando nessuno lo conosceva. Non penso che sia un problema. La cosa più importante è che continuino a giocare e ad impegnarsi sul campo. Chiunque ha la possibilità di rientrare nel gruppo“.