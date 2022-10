Conquista la Serie A in due mesi: ecco l’erede di de Vrij

L’Inter trova l’erede di Milan Skriniar in Serie A: in due mesi ha già conquistato tutti nel campionato italiano

Il futuro di Stefan de Vrij continua a essere al centro del prossimo calciomercato dell’Inter. Il difensore olandese ha perso terreno nelle scelte di Inzaghi e per questo motivo il suo futuro all’Inter continua a essere incerto.

A mettere soprattutto in dubbio la sua permanenza è il contratto in scadenza nel 2023, che per ora sembrerebbe portarlo all’addio a zero. Così i nerazzurri avrebbero già trovato l’erede in Serie A. In due mesi ha conquistato tutti.

Calciomercato Inter, Bijol strega la Serie A: ecco l’erede di de Vrij

L’Udinese è una delle più grandi sorprese di questo inizio di stagione. La squadra di Sottil continua a conquistare punti contro le big, ultima la Lazio fermata sullo 0-0 all’Olimpico. Sono diversi i giocatori che si stanno mettendo in evidenza, tra questi c’è Jaka Bijol.

Il difensore classe ’99 in sette partite ha conquistato tutti segnando anche due gol. Secondo quanto riportato da Interlive.it l’Inter potrebbe puntare proprio Bijol come erede di Stefan de Vrij in difesa. Pagato solamente 4 milioni, l’Udinese potrebbe chiedere 20-25 per lasciarlo partire. Dunque il difensore sloveno ha già una grande estimatrice che potrebbe fargli fare il grande salto.