HIGHLIGHTS Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese: Sarri in ansia per Immobile

Nelle partite delle 15 della domenica, Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese finiscono in pareggio: Ciro Immobile esce per infortunio

Che la Lazio non abbia preso gol per la quinta gara consecutiva in campionato, forse non fa più notizia. Lo fa invece non essere andata a segno, e per di più in casa, contro un’Udinese che ha giocato la sua onesta gara a viso aperto, rispondendo colpo su colpo.

Ma la vera notizia, purtroppo per i tifosi biancocelesti e per Maurizio Sarri, è l’infortunio occorso a Ciro Imnmobile, che al 31′ del primo tempo ha abbandonato il campo. Risentimento al flessore della coscia sinistra è la prima diagnosi, con qualcuno che già parla di 2022 finito in anticipo per il bomber laziale. All’Olimpico, per la cronaca, la partita è terminata a reti bianche nonostante la grande quantità di azioni da gol prodotte dalle due squadre. Nell’altra gara del pomeriggio, quella tra Spezia e Cremonese, è uscito un divertente 2-2 con le squadre a rincorrersi e superarsi nel punteggio fino al definitivo gol di Pickel al 52′.

Lazio-Udinese 0-0 e Spezia-Cremonese 2-2: highlights, tabellini e classifica

LAZIO-UDINESE 0-0





SPEZIA-CREMONESE 2-2

2′ Dessers (C), 19′ Nzola (S), 22′ Holm (S), 52′ Pickel (C)





CLASSIFICA SERIE A: Atalanta 24, Napoli 23, Lazio 21, Udinese 21, Milan 20, Roma 19, Inter 18, Juventus 16, Sassuolo 12, Empoli 11, Torino 11, Salernitana 10, Monza 10, Fiorentina 9, Spezia 9, Lecce 7, Bologna 7, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.