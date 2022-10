Caos e fischio d’inizio posticipato: il motivo è surreale

Prima del fischio d’inizio di un match andato in scena nella giornata odierna, si è verificato un avvenimento davvero molto particolare

Il weekend è solito regalare emozioni a tutti gli amanti del calcio. Gioia o delusione, felicità o tristezza: a seconda del risultato della propria squadra, può cambiare in maniera netta l’umore dei tifosi. Ma questo sport, a volte, diventa protagonista di episodi a dir poco particolari, in alcuni casi anche surreali.

Un esempio, in tal senso, è quanto accaduto oggi in Inghilterra. Nello specifico, facciamo riferiemento alla gara che ha visto scontrarsi faccia a faccia Hull City e Birmingham – match valido per la 15esima giornata di Championship -, terminata sul punteggio di 2 a 0 a favore dei ‘Blues’.

Hull City-Birmingham, le porte obbligano a posticipare il fischio d’inizio

La sfida in questione, però, è iniziata in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il motivo è quantomeno curioso: durante il pre partita, dopo una verifica, l’arbitro e il suo staff si sono resi conto che le porte non erano regolamentari, poiché le dimensioni di entrambe erano troppo grandi. Di conseguenza, è stato necessario intervenire smontando e rimontando le porte, con i pali che sono stati letteralmente segati al fine di raggiungere la misura corretta.