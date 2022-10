Cala il prezzo di Osimhen: torna di moda la big

Il Napoli punta su Raspadori e cala il prezzo di Osimhen: torna a farsi sotto la big per il nigeriano

Il Napoli scende in campo alle 18:00 al Diego Armando Maradona contro il Bologna per il tornare al primo posto in classifica e superare l’Atalanta.

La squadra di Spalletti è reduce da un’altra grande prestazione in Champions League contro l’Ajax dove è tornato al gol Victor Osimhen. Il nigeriano, però, sembra destinato a partire dalla panchina contro il Bologna. Il Napoli in questo momento gira a meraviglia e Spalletti ha trovato in Simeone e Raspadori due giocatori perfetti per il suo sistema di gioco. Il Cholito ha realizzato 4 gol tra campionato e Champions fino ad ora, Raspadori addirittura 5, di cui 4 in 3 partite di Champions League. Al momento per Osimhen non è facile riprendersi la titolarità e il suo valore di mercato potrebbe calare. Per il bomber nigeriano potrebbe aprirsi un nuovo scenario di mercato in vista della prossima sessione estiva.

Napoli, cala il prezzo di Osimhen: torna l’ipotesi Man.United al posto di Ronaldo

Osimhen in estate è stato accostato al Manchester United in un ipotetico scambio, piuttosto utopico, con Cristiano Ronaldo. L’operazione non è andata in porto, anche per le tempistiche della trattativa, ma col prezzo del nigeriano in calo, i Red Devils potrebbero farsi nuovamente sotto. Sono diversi i top club alla finestra per il bomber nigeriano: Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di aprire a una cessione di Osimhen per circa 80 milioni di euro, soprattutto se Raspadori dovesse continuare a sorprendere come sta facendo in questa prima parte di stagione. Con l’addio di Cristiano Ronaldo ormai quasi certo a fine stagione, il prossimo centravanti dello United potrebbe essere proprio Osimhen.