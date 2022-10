Ancelotti fa tremare Allegri: ‘scippo’ a zero

La Juventus potrebbe subire l’assalto per uno dei giocatori in scadenza di contratto: Ancelotti lo ha da tempo nel mirino

Un primo passo verso la risalita per la Juventus nel derby di ieri contro il Torino. Una vittoria sofferta conquistata grazie al gol di Dusan Vlahovic, che torna protagonista dei bianconeri. Mentre Allegri prova a far rialzare la squadra il calciomercato rimane sempre vivo e attivo intorno ai bianconeri.

Al centro dell’attenzione potrebbe tornare un giocatore che Carlo Ancelotti osserva con interesse da tempo. Proprio il Real Madrid potrebbe puntare a soffiarlo alla Juventus a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Ancelotti non molla Rabiot: lo aspetta a zero

Carlo Ancelotti da tempo è un estimatore di Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus dopo aver rischiato di lasciare i bianconeri in estate e dopo diverse critiche, in campo sta rispondendo con buone prestazioni.

Il tecnico del Real Madrid lo segue da tempo, da quando il francese militava ancora nell’Everton. Il prossimo giugno il contratto di Rabiot con la Juventus scadrà e per ora di rinnovo ancora non si sarebbe parlato. Così Ancelotti potrebbe aspettare l’estate prossima per far partire l’assalto al centrocampista francese, cercando magari di trovare un accordo già da gennaio.