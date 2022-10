Destino a tinte bianconere: 30 milioni e addio all’Inter

Una pedina di proprietà dell’Inter potrebbe dire addio al club nerazzurro nei prossimi mesi e proseguire la propria carriera in bianconero

L’Inter conferma ulteriormente di essere in ripresa. Sembra ormai che i nerazzurri abbiano superato il momento di crisi vissuto in questa prima parte di stagione. I risultati ottenuti contro il Barcellona hanno ridato entusiasmo all’ambiente e compattato un gruppo che pareva davvero poco unito.

È bene non essere troppo frettolosi con i giudizi, poiché senza dubbio la ‘Beneamata’ si ritroverà ad affrontare altri momenti complicata nel corso dell’annata. Ma c’è di sicuro molta più fiducia in vista del prosieguo del cammino in Serie A e in Champions League. Rimane, però, una nota dolente, ossia Joaquin Correa.

Calciomercato Inter, possibile assalto del Newcastle a Correa: 30 milioni

L’argentino, pupillo di Simone Inzaghi che lo ha allenato durante l’esperienza sulla panchina della Lazio, non riesce a lasciare il segno in quel di Milano. Tra prestazioni altalenanti e infortuni, il classe ’94 si sta rivelando un vero e proprio flop. Lo stesso mister piacentino fa sempre meno affidamento su di lui. Di conseguenza, è assai probabile che la carriera del ‘Tucu’ continuerà altrove in futuro.

Per assicurarsi le prestazioni di Correa servirà un’offerta da almeno 25-30 milioni di euro e l’unico club in grado di farsi carico di tale somma sarebbe il Newcastle, interessato all’acquisto dell’attaccante nerazzurro. Questo il paletto imposto dalla dirigenza meneghina capitana da Marotta, con l’ex Siviglia che, dunque, potrebbe approdare in Premier League.