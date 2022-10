Il rinnovo del big non arriva, Conte all’assalto di Vlahovic

Il tecnico degli Spurs è alle prese col difficile rinnovo del top player: il sostituto di lusso è già nell’agenda di Fabio Paratici

Protagonista finora di un’ottima stagione – la vetta, occupata dall’Arsenal, è a sole 4 lunghezze di distanza – il Tottenham di Antonio Conte può contare sulla straordinaria coppia gol formata da Harry Kane e da Heung Min Son. È soprattutto grazie a loro, e all’apporto di Dejan Kulusevski, se gli Spurs sono ancora in scia al Manchester City, secondo a un punto di distanza dalla banda Arteta.

Per quello che riguarda il centravanti inglese del Tottenham, già vicino ad accasarsi al City nell’estate del 2021, prima che Guardiola spendesse 117 milioni di euro per Jack Grealish, si avvicina il tempo di pensare al rinnovo col club londinese. L’accordo in scadenza nel 2024 mette in pericolo il presidente Levy, che ha il terrore di perdere a ‘zero’ il suo giocatore già, di fatto, tra 14 mesi.

Kane in partenza, Conte si butta su Vlahovic

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com‘, la società londinese approccia con fiducia alla trattativa per il rinnovo di contratto del suo bomber. Nonè affatto da escludere però che Kane, da una vita al Tottenham e desideroso forse di provare altre esperienze, possa impuntarsi. O sparando cifre altissime per il suo ingaggio, o decidendo direttamente di arrivare a scadenza per poi scegliere la destinazione migliore.

Qualora non si trovasse l’accordo tra le parti, Fabio Paratici e Antonio Conte hanno già il nome dell’erede di Kane: è Dusan Vlahovic, ai ferri corti con Allegri, e comunque tutto sommato deludente nella sua esperienza in bianconero, lo slavo potrebbe essere il grande colpo del Tottenham per la prossima estate. La Juve, a quel punto, sarebbe chiamata al difficile compito di sostituire l’ex Fiorentina con un bomber di pari livello…