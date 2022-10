UFFICIALE, tegola per Deschamps: Pogba ci crede

Arrivano brutte notizie per una delle nazionali impegnate nel prossimo mondiale in Qatar

Al prossimo Mondiale saranno molti i giocatori di prestigio a non partecipare, chi perché non è riuscito a qualificarsi, chi per problemi fisici.

Gente del calibro di Haaland e Salah, ad esempio, non prenderanno parte alla competizione continentale per l’assenza delle proprie nazionali in lista. Invece c’è chi coma Paulo Dybala rischia di saltarlo per infortunio, a meno di un recupero in tempi rapidi. Deschamps ha appreso da poco che non potrà contare su uno dei suoi pilastri di centrocampo, lasciando quindi uno slot libero per le liste da presentare entro il 9 novembre.

Kanté out, Pogba spera

Ngolo Kanté ha avuto una ricaduta che grava sull’infortunio che si porta dietro da mesi. I tendini del ginocchio non hanno retto nella sessione di allenamento del Chelsea della scorsa settimana, quindi l’ex candidato al Pallone D’Oro non potrà prendere parte alla competizione più importante per un calciatore. Una bella gatta da pelare per Didier Deschamps, il quale dovrà trovare una soluzione entro i primi dieci giorni di novembre. Non è mai bello sfruttare le vicissitudini altrui, ma a questo punto potrebbe aprirsi uno spiraglio per Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus infatti sta svolgendo il percorso riabilitativo e dovrebbe rientrare per fine ottobre. Questo gli permetterebbe di giocare 4 o 5 partite prima dell’inizio del Mondiale, in modo da riprendere la forma necessaria per affrontare competizioni di un certo calibro. Deschamps potrà trarre dei benefici dall’inserimento in lista di Pogba, ma perdere Kanté è comunque un durissimo colpo per la nazionale francese, che ovviamente si pone obiettivo quello di alzare la coppa in Qatar.