Caos Juventus, Bargiggia non si trattiene: “Come fate a difenderlo”

La Juventus sta attraversando un periodo alquanto complicato: un inizio stagionale da dimenticare con i tifosi infuriati

Sconfitte cocenti in Champions League per la compagine bianconera, ma in Serie A le cose non vanno di certo meglio. Ora Massimiliano Allegri dovrà cercare di collezionare risultati decisivi in questo mese ricco di impegni prima della sosta Mondiale.

Lo stesso allenatore livornese cercherà di recuperare anche gli infortunati Pogba e Chiesa, ancora ai box per infortunio ormai da tanto tempo. Allo stesso modo proverà a dimenticare in fretta gli ultimi risultati negativi collezionati, soprattutto in Champions League.

I tifosi bianconeri, inoltre, hanno anche criticato l’operato di Agnelli con il giornalista Paolo Bargiggia che ha twittato subito: “Ma alcuni tifosi della Juventus che si schierano con Allegri e contro Agnelli per ragioni che c’entrano col passato (biglietti ecc.) e nulla con i risultati? Ma se sei contro Agnelli che ha preso Allegri, come fai a difendere il tecnico?”.

Juventus, che caos: ora serve la vittoria nel derby della Mole

La Juventus dovrà così scendere contro il Torino con il dente avvelenato e con gli occhi furiosi: un derby della Mole che può dire tanto anche in ottica futura dopo l’ultimo periodo complesso per Vlahovic e compagni. Non ci sarà Di Maria, nuovamente alle prese con un infortunio muscolare, ma sarà pronto per il Mondiale difendendo i colori dell’Argentina. Allegri cercherà di recuperare appieno anche Chiesa, che è tornato a calciare sul campo allenandosi anche con l’Under 17 bianconera.