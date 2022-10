Milinkovic-Savic alla Juventus: ora c’è anche l’annuncio

Una crescita esponenziale diventando tra i migliori centrocampisti d’Europa: ora Milinkovic-Savic è promesso sposo della Juventus

Un inizio spettacolare per la Lazio targata Maurizio Sarri, che sta macinando punti in Serie A: meno bene in Europa League con numerosi passi falsi per la compagine biancoceleste.

Milinkovic-Savic sta confermando tutti i numeri delle scorse stagioni dimostrando una crescita esponenziale con inserimenti continui. Così è tornato a parlare il ct della Serbia, Dragan Stojkovic, che ha rivelato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Il Vlahovic della Serbia è diverso da quello della Juventus lo vedono tutti, ma non è un mio problema”. Poi ha aggiunto: “Da lui si aspettano sempre molto da Dusan, la pressione è altissima per gli attaccanti. Ma Vlahovic è un top”.

Milinkovic-Savic, il ct svela la verità

Successivamente il Ct della Serbia ha rivelato anche il suo punto di vista per quanto riguarda il futuro del centrocampista serbo della Lazio: “Sergej è il centrocampista che manca alla Juventus: sarebbe un gran colpo per i bianconeri”. Un consiglio per la società bianconera, che ha messo nel mirino già da tempo il giocatore biancoceleste che ha sposato da tempo il progetto del patron Lotito. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e così il suo agente Kezman ha rivelato che parlerà con la Lazio dopo il Mondiale per discutere del possibile rinnovo contrattuale di Milinkovic-Savic.