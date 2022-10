Ritorno a sorpresa della Juventus: colpo da 70 milioni

Ritorno di fiamma della Juventus per il centrocampista: servono 70 milioni

Il Barcellona non va oltre il pareggio al Camp Nou contro l’Inter e complica la propria qualificazione agli ottavi di Champions League che adesso dipenderà dal prossimo risultato dei nerazzurri.

Non sono bastati i 94 mila del Camp Nou a trascinare il Barcellona alla vittoria e adesso la qualificazione è a rischio. Nella gara di ieri è entrato al 63esimo minuto anche Frenkie De Jong che, però, non è riuscito a dare il suo apporto alla squadra. Il centrocampista olandese ha perso il posto da titolare, vista l’esplosione di Pedri e Gavi. Fin ora ha collezionato 10 presenze tra Liga e Champions ma spesso da subentrato e al momento non è centrale nei piani tattici di Xavi Hernandez. Nonostante il contratto in scadenza nel 2026, l’ex Ajax potrebbe essere in procinto di lasciare i blaugrana.

De Jong del Barcellona nel mirino della Juventus: servono 70 milioni

Il Barcellona ha rivoluzionato molto la propria rosa negli ultimi mesi e l’esplosione di due giovani talenti come Pedri e Gavi ha leggermente chiuso lo spazio a De Jong, se pur sia anche lui molto giovane. Il classe ’97 olandese spesso gioca solo alcuni spezzoni di partita e vorrebbe avere un ruolo da protagonista. La Juventus lo ha individuato come profilo ideale per rinnovare il centrocampo e alzare la qualità del reparto. Il Barcellona, però, non lo lascerebbe andare per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro. Una cifra che attualmente i bianconeri difficilmente potrebbero sborsare.