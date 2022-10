Caos Juve, un altro big raggiunge de Ligt

Sono giorni infuocati in casa Juventus. Tra rumors e indiscrezioni di spogliatoio, potrebbe cambiare anche il futuro di un altro big

“Sono voci infondate. La squadra non ha mai chiesto di non fare il ritiro perché sappiamo il momento. Siamo rientrati mercoledì sera alle 18, abbiamo fatto allenamento quando siamo arrivati e poi la mattina alle 10 eravamo di nuovo in campo”.

“Nessuno ha chiesto o è contrario al ritiro. Siamo concentrati per tirarci fuori da questa situazione, che sicuramente non è bella. Sappiamo che non possiamo tirarci fuori con una partita ma dobbiamo iniziare a fare risultati”. Nella conferenza stampa pre Torino-Juve, Massimiliano Allegri ha smentito le voci sul gelo in casa bianconera e la contrarietà dei giocatori sul ritiro post Maccabi Haifa. Nelle ultime ore è stato tirato in ballo anche il nome di uno dei leader e senatori, Danilo. Anche il terzino aveva parlato nell’immediato post partita di Champions League: “Non basta dire siamo la Juventus, dobbiamo dimostrarlo. La Juventus c’è, c’era anche prima e sono d’accordo che ora non siamo all’altezza della Juventus. Dobbiamo solo vergognarci, lavorare e cercare di migliorarci”. Alla luce della situazione della squadra, anche il rinnovo di Danilo è al momento congelato.

Calciomercato Juve, il Bayern Monaco alla finestra per Danilo

Il Bayern Monaco potrebbe presto tornare alla carica per Danilo. Già cercato nelle scorse sessioni di calciomercato, l’esperto terzino ex Real Madrid e City piace al club bavarese che potrebbe sfruttare le difficoltà attuali della Juventus. In caso di mancato rinnovo imminente, con un contratto in scadenza nel 2024, non è infatti da escludere un nuovo assalto della società tedesca con un’offerta di circa 15-20 milioni di euro. La Juventus è avvisata.