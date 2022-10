L’Inter pensa al colpo in difesa: nuovo affare con l’Atalanta

L’Inter continua a pensare a nuovi innesti da urlo in difesa in vista della prossima stagione: affare in Serie A

L’Atalanta ha sempre dimostrato di saper lavorare alla grande con i giovani talenti, che poi sono esplosi in massima serie. L’Inter, dall’altro canto, ha cercato di puntare sugli italiani che si sono messi in luce a partire dal campionato Primavera.

Così la società nerazzurra è già al lavoro per un colpo in difesa davvero entusiasmante per sostituire il centrale olandese de Vrij. Il nome nuovo è quello di Caleb Okoli, giovane centrale dell’Atalanta, tornato a Bergamo dopo il prestito fondamentale a Cremona. Prima la vittoria del campionato di Serie B per poi mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il classe 2001 ha collezionato finora 8 presenze in massima serie affrontando i migliori attaccanti della Serie A senza alcun timore.

Inter, assalto per Okoli in casa Atalanta

Ora la valutazione del giovane centrale dell’Atalanta si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, ma lo stesso ad dell’Inter Beppe Marotta potrebbe abbassare le richieste inserendo come contropartite il terzino destro della Primavera, Mattia Zanotti, e il centrale nerazzurro, Alessandro Fontanarosa, che ha disputato l’intero ritiro a disposizione di Simone Inzaghi. Un’idea entusiasmante per rinforzare il reparto difensivo dell’Inter, che ha bisogno di rinnovamento visto che l’età media è sempre molto avanzata con Acerbi, D’Ambrosio e lo stesso de Vrij. Una ventata d’aria fresca per poter arrivare a giovani talenti italiani, pronti a spiccare il volo nel calcio nazionale e internazionale.