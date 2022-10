Il Barcellona ne caccia subito tre: Inter e Juve alla finestra

Il Barcellona è alle prese con il calciomercato per quanto riguarda le uscite. Molti calciatori potrebbero salutare nel mercato invernale.

Il Barcellona, dopo aver complicato il proprio cammino in Champions League, si proietta al mercato di gennaio, in particolare per quanto riguarda le uscite. Sono molti i calciatori che potrebbero lasciare i blaugrana, con il club che potrebbe reinvestire in qualche acquisto con i soldi ricavati dalle cessioni.

Stando a quanto riporta il portale spagnolo sport.es, i calciatori che potrebbero lasciare Barcellona sono Gerard Piquè, Jordi Alba e Frekie De Jong. La dirigenza starebbe cercando di trovare una sistemazione a questi calciatori, con le grandi del nostro campionato che osservano vigili la situazione.

Il Barcellona vuole fare cassa: opportunità Jordi Alba per Juventus e Inter

Jordi Alba, già accostato in passato, potrebbe tornare di moda sia nella Juventus che nell’Inter. i due club sono da mesi interessati al calciatore, e questo potrebbe essere il momento giusto per cercare di imbastire una trattativa con il club spagnolo. Vista l’urgenza con la quale il Barca vuole liberarsi del calciatore, le due big del nostro campionato potrebbero prenderlo con un esborso economico non molto eccessivo. L’ingaggio del calciatore è molto importante ma, pur di rimettersi in gioco e vista l’età, potrebbe decidere di abbassarlo sensibilmente.

Il Barcellona, una volta sistemate le questioni relative a questi calciatori, prenderà anche delle decisioni riguardanti Sergio Busquets e Sergi Roberto visto che i loro contratti scadranno il prossimo giugno. Per quanto riguarda De Jong, centrocampista olandese ex Ajax, potrebbe aprirsi un futuro in Premier League che lo corteggiava già nella sessione di calciomercato estiva. Insomma, il club spagnolo sembra volersi liberare di molti calciatori da qui alla prossima stagione, anche per via degli ingaggi importanti percepiti e per provare a ringiovanire la rosa. Le grandi squadre del nostro campionato osservano vigili la situazione.