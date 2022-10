Fiorentina incontenibile sull’Hearts, Roma preziosa col Betis

I viola ne fanno cinque con doppietta di Gonzalez in Conference, giallorossi di carattere nel giusto pareggio contro i leader del girone di Europa League

Due impegni importanti per Fiorentina e Roma nella serata di calcio europeo. I primi ospitano gli scozzesi dell’Hearts al fine di mettere a segno un’altra importante vittoria all’inseguimento del Basaksehir capolista in Conference; i secondi sono invece a caccia di punti preziosi fuori casa col Real Betis di Siviglia, ampiamente al comando del girone d’appartenenza in Europa League.

I viola comandano per l’intera durata dell’incontro, risultando pericolosissimi in numerose occasioni da rete di cui ben cinque finalizzate. Al 5′ colpo di testa di Jovic, poi la magia su punizione di Biraghi al 22′ e la zampata di Gonzalez al 32′ anticipano il poker di Barak al 38: ed è solo il primo tempo. Nella seconda frazione cala l’intensità e le azioni sono propedeutiche alla gestione ponderata delle energie, ma l’Hearts trova il gol della bandiera con Humphrys. Il solito Gonzalez la chiude su rigore al 79′. È dunque 5-1 per i padroni di casa.

Al contrario dei connazionali, la Roma ha avuto qualche difficoltà in più ad imporre il proprio gioco contro gli spagnoli del Betis – squadra decisamente più attrezzata ed insidiosa. C’è comunque il desiderio di riscattare la sconfitta dell’andata, ma le occasioni sono poche in un costante equilibrio di forze. Sergio Canales la sblocca al 34′ su tiro da lontano, sporcato da Ibanez che beffa Rui Patricio; Belotti tenta il pareggio alla fine del primo tempo ma è fuorigioco. Lo stesso centravanti azzurro si redime nella seconda frazione, quando al 53′ segna il tap-in su passaggio teso in orizzontale di Camara dalla destra. Termina 1-1 il big match.

Bene Fiorentina e Roma, ora testa ai prossimi impegni

Per Fiorentina e Roma saranno dieci giorni di fuoco. Viola attesi a fare la voce grossa contro il Lecce in campionato questo weekend, prima di trovarsi di fronte all’Inter il prossimo sabato e giocarsi la vetta del girone di Conference contro il Basaksehir in casa. Quanto ai giallorossi, si parte con la trasferta contro la Sampdoria prima di fronteggiare il Napoli in campionato; quindi obbligo di vittoria contro l’Helsinki in Europa League.