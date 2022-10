Nome a sorpresa per il dopo Allegri: sostituto dalla Spagna

La Juventus continua a riflettere sul futuro di Massimiliano Allegri e trova già il possibile erede: arriva dalla Spagna

Continua a sprofondare la Juventus in una crisi che sembra non avere una fine. La sconfitta contro il Maccabi Haifa in Champions League peggiora ulteriormente la situazione, con i bianconeri che ormai dicono addio alla massima competizione europea.

Inevitabilmente la posizione di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera continua a essere in discussione, anche se il tecnico ha ancora qualche giornata per cercare di rialzare la situazione. Nel frattempo la Juventus si guarda intorno e ha già trovato il possibile sostituto in Spagna.

Calciomercato Juventus, addio Allegri: Lopetegui nella lista degli eredi

Julen Lopetegui ha da poco lasciato la panchina del Siviglia dopo un inizio molto difficile sia in Spagna che in Europa. In Italia una situazione analoga, ma più grave, la sta vivendo Massimiliano Allegri, che però continua a rimanere aggrappato alla panchina della Juventus.

I bianconeri però iniziano a ragionare su un possibile sostituto nel caso in cui anche nelle prossime giornate Allegri dovesse deludere. Secondo quanto riportato ‘Todofichajes.com’ tra i possibili nomi per la panchina della Juventus ci sarebbe proprio quello di Julen Lopetegui, allenatore spagnolo con grande esperienza internazionale. Tutto dipenderà da come andranno le partite da qui alla pausa per il Mondiale per Allegri.