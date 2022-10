Big al passo d’addio, ne approfitta Mourinho

Big al passo d’addio in casa Juventus. Anche la Roma e Josè Mourinho alla finestra: tutti i dettagli

“Sono cose che accadono nel calcio. Dobbiamo voltare pagina prima possibile, mettere la testa nel campionato. Solo uniti possiamo uscire da questa situazione”.

Il primo a metterci la faccia dopo Maccabi Haifa-Juventus, a caldo, è stato uno dei senatori bianconeri, Juan Cuadrado: “Il mister sta facendo di tutto, non è solo lui ma siamo tutti una squadra. Dobbiamo dare ancora di più, partendo dai più esperti. Dobbiamo avere più fiducia, come famiglia. Siamo già usciti da tante situazioni difficili, questa è una bella possibilità per farlo ancora se ci crediamo”. L’esterno colombiano, nel disastroso inizio di stagione della Juventus, è sicuramente tra i peggiori ed un lontano parente del giocatore ammirato fino alla passata stagione. Come noto, il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e, salvo sorpreso, a fine annata ci sarà l’addio tra le parti. L’ex Chelsea e Fiorentina fa già gola alle big, anche di Serie A. Sulle sue tracce potrebbe presto fiondarsi anche la Roma di Josè Mourinho.

Calciomercato Juve, la Roma su Cuadrado: occasione a parametro zero

Cuadrado rappresenta un’importante occasione a parametro zero per le big di Serie A. L’esperto laterale bianconero, già accostato all’Inter di Marotta, potrebbe fare gola anche a Mourinho per arricchire la fascia destra della sua Roma con esperienza e qualità. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista giallorossa per il futuro del colombiano.