Marotta ci prova: contatto con Laporta per il ritorno in Serie A

Il calciatore non ha iniziato al meglio la sua avventura al Barcellona e piace non poco all’Inter, prime informazioni raccolte sulle chance di trasferimento

L’Inter sta tentando di risalire la china soprattutto in campionato con l’ausilio dei soliti nomi noti a disposizione di Inzaghi, ma non è cosa nuova che Marotta, Ausilio ed il resto della dirigenza stiano valutando opzioni al di fuori della sessione di mercato da poter trattare nelle sedi più opportune al momento giusto.

Poco più di un mesetto fa si era vociferato di un incredibile avvicinamento alla causa nerazzurra dell’ex centrocampista rossonero Franck Kessié, oggi alle dipendenze di Xavi al Barcellona. Il calciatore, stando a qualche indiscrezione raccolta negli ambienti spagnoli, avrebbe infatti lamentato un pizzico di nostalgia del campionato italiano dove era a tutti gli effetti uno dei più desiderati.

Nella Liga, al contrario, ha avuto pochissime occasioni di mettersi in mostra: nelle prime tre partite ha accumulato appena 37 minuti di gioco, per poi restare in panchina nelle due uscite successive. Quindi un paio di chance per ricredersi, ma a fermarlo è stata un lieve infortunio agli adduttori che lo sta tenendo a riposo da una decina di giorni.

Calciomercato Inter, sondaggio sull’ex rossonero Kessié

La dirigenza nerazzurra avrebbe chiesto informazioni alla presidenza blaugrana sulle possibilità di un eventuale trasferimento, anche in prestito, verso il sodalizio nerazzurro già dal prossimo gennaio. Il cartellino del calciatore ad oggi si attesta intorno ai 45 milioni di euro ed è in continuo calo, per via delle recenti prestazioni lontane dai fasti di un tempo.