Lautaro da urlo fa gola a tutti: un top club europeo pronto all’assalto

Lautaro Martinez dominante ieri sera al Camp Nou contro il Barcellona di Xavi: le ultimissime notizie di calciomercato sull’Inter di Simone Inzaghi e sul campionato di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di ieri, ha pareggiato al Camp Nou contro il Barcellona di Xavi.

I nerazzurri, attesi da una vera e propria impresa in terra catalana, hanno dominato nella ripresa contro la squadra blaugrana mostrando carattere, ma soprattutto qualità, sfiorando anche la vittoria in due casi nel finale. Prima col gol di Robin Gosens su un contropiede magistrale lanciato addirittura da Onana e rifinito da Lautaro Martinez. Poi, ancora una volta il bomber argentino serve Asllani che solo davanti a Ter Stegen sciupa la chance di chiudere il discorso qualificazione già al Nou Camp con l’appuntamento che, si spera, sia stato soltanto rimandato al 26 ottobre quando a San Siro arriverà il Viktoria Plzen.

Calciomercato, brilla Lautaro e l’Inter trema

Insomma, ieri sera la stella di Lautaro Martinez è stata la più lucente di tutte in uno degli stadi più iconici del calcio mondiale. Oltre all’assist per Gosens, il centravanti argentino si è fatto beffe della difesa del Barcellona realizzando la seconda rete dell’Inter con un destro sul primo palo da incorniciare. E pensare che appena due anni fa, Lautaro poteva seriamente diventare un giocatore blaugrana, ma alla fine non se ne fece nulla e ora Inzaghi se lo coccola, ma attenzione alle prossime finestre di calciomercato e all’interesse di altri top club, uno su tutti il Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti, anche in questa stagione al top sia in campionato che in Europa, potrebbe iniziare a cercare un erede all’altezza di Karim Benzema. Il probabile futuro Pallone d’Oro non è più giovanissimo e le Merengues potrebbero pensare proprio al Toro come delfino del bomber francese. La valutazione dell’Inter è altissima, vicina ai 100 milioni di euro. I nerazzurri infatti sono forti del rinnovo firmato dal bomber nella scorsa stagione, una vera e propria assicurazione in sede di trattative per la Beneamata.