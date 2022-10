Terremoto e addio, non solo Mbappe: lo cacciano dal PSG

Nel mondo Paris Saint Germain è scoppiato un vero e proprio terremoto: oltre a Kylian Mbappe, possibile addio molto importante ai piani alti

Come un fulmine a ciel sereno, ma che sereno in realtà era solo apparentemente. Nelle ultime ore ‘Marca’ ha sganciato la bomba: rottura totale tra il Paris Saint Germain e la stella Kylian Mbappe. Il rapporto, secondo il noto quotidiano spagnolo, sarebbe ormai definitivamente logorato, tant’è che il fuoriclasse francese vorrebbe andare via già durante la finestra del calciomercato di gennaio.

Il tutto a pochi mesi dal ricchissimo e discusso rinnovo di contratto con il club parigino. Sappiamo bene che il desiderio più grande del classe ’98 è quello di approdare al Real Madrid. Di contro c’è la volontà del PSG, il quale resta ovviamente intenzionato a non cedere il proprio gioiello al suo nemico principale in Europa. La società, in estate, aveva invece aperto ad un’eventuale trattativa col Liverpool targato Klopp. Sembra essere questa, dunque, l’unica opzione praticabile per gennaio.

Insomma, Mbappe pare sia tutt’altro che contento e la separazione, di conseguenza, non è affatto da escludere. Anche se prima della gara Champions di ieri contro il Benfica è giunta una secca smentita da parte di Luis Campos: “Sono voci gravi – ha dichiarato -. Con Mbappe stiamo insieme tutti i giorni e lui non mi ha mai chiesto di partire a gennaio. Questa richiesta non c’è mai stata“.

Terremoto PSG, può lasciare anche Campos insieme a Mbappe

Nonostante le parole in questione, insistono le voci inerenti al caos interno e riguardano anche il noto dirigente portoghese. Stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, infatti, Campos – in estate protagonista di un chiacchierato incontro con Allegri – starebbe minacciando di andarsene prima dell’inizio della sessione invernale dei trasferimenti. Il motivo? La presenza del suo connazionale, Antero Henrique, in qualità di direttore sportivo. Se Henrique rimarrà al suo posto, allora l’ex Lille potrebbe davvero decidere di cambiare aria, a maggior ragione conoscendo lo stato d’animo di Mbappe. E Nasser Al-Khelaifi difficilmente si opporrà, anzi. Più probabile che il patron qatariota non cerchi di lottare per trattenere Campos, avallando la partenza. La bomba è esplosa.