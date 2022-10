Batosta Juve, è successo di nuovo: Allegri trema

Piove sul bagnato per la Juventus, che ora è in apprensione per Angel Di Maria, uscito per infortunio.

Non c’è pace per al Juventus, che ora è preoccupata per le condizioni di Angel Di Maria. Il fuoriclasse argentino, ha abbandonato il campo nella sfida che la Juventus sta disputando in Champions League contro il Maccabi Haifa. Al posto dell’ex Psg infortunato è entrato Milik, anche per cercare di recuperare la partita, visto che la Juventus è sotto per 1 a 0.

Piove ancora sul bagnato per i bianconeri, che oltre a non trovare i risultati sperati sono spesso presi d’assalto dagli infortuni che colpiscono i calciatori. E’ già la seconda volta da quando è arrivato a Torino, che l’esterno è vittima di problemi fisici.

La Juventus in ansia per Di Maria

Ovviamente ora la mente di Allegri non è solo per la gara che si sta disputando in questo momento, ma anche per le condizioni di uno dei giocatori in forma migliore in questo brutto avvio di stagione. Il volto dell’argentino non lascia presagire nulla di buono ma, ovviamente, saranno necessari degli esami per stabilire i tempi di recupero.

Non è certamente un momento felice a livello fisico per Di Maria, che ovviamente spera di potersi ristabilire al più presto anche per via del mondiale che partirà a Novembre. La Juventus può solamente sperare che questo infortunio si riveli di lieve entità, visto il tour de force che attende la squadra.