Caso Allegri, Bargiggia: “Juventus ritirata dalle competizioni”

Dopo il finale di M.Haifa Juventus si sono scatenate numerose polemiche e opinioni da parte degli esperti

Di certo non può far bene vedere una Juventus perdere così. Anche se c’è chi cerca ancora la diplomazia, in rete si può trovare chi non riesce a domare la rabbia o lo sdegno.

Indubbiamente una squadra del blasone della Juventus non affrontava un periodo così dalla Serie B, probabilmente. Anzi forse anche lì andavano meglio le cose, perché ora oltre alle sconfitte c’è anche un gioco, o l’assenza di esso, a pesare parecchio sulle spalle di Allegri. Ecco che Paolo Bargiggia, come di consueto, non si è esentato dal dire la propria opinione sul suo profilo Twtitter.

Bargiggia: “Juventus barzelletta d’Europa”

Paolo Bargiggia non ha digerito molto bene la sconfitta contro il Maccabi, tanto che propone sul suo profilo Twitter una soluzione estrema. Anzi, il giornalista ha in mente due opzioni ben precise: “A questo punto i casi sono 2: o via Allegri subito o ritirate la squadra dalle competizioni. La storia della Juventus non merita di essere calpestata in questo modo! E nemmeno di diventare la barzelletta d’Europa…”. C’è chi potrà storcere il naso di fronte a dichiarazioni del genere, ma c’è un dato che è fattuale: la storia della Juventus rischia seriamente di attraversare il suo capitolo peggiore. In Champions League il cammino è altamente compromesso (anche se non matematicamente), mentre in campionato le cose vanno più o meno alla stessa maniera. Dal 3 settembre 2022 la Juventus ha vinto solamente 2 volte, una in campionato e una in coppa.