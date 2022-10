Il club arranca, ora è sul mercato: occasione Milan a gennaio

Continua il momento di crisi economica del Betis, potrebbe dunque arrivare un’altra pesante uscita già nella sessione invernale e il Milan ne approfitta

A distanza di pochi mesi dalla chiusura ufficiale dei battenti della sessione estiva di calciomercato ben poco è cambiato nei bilanci interni del Real Betis di Siviglia. Il club infatti continua a sprofondare in un momento di incertezza e instabilità economica, con le spese che sovrastano di gran lunga le entrate.

Le operazioni in uscita già concluse in precedenza non sono state sufficienti a sopperire a tali mancanze. Pertanto è altamente probabile – scrivono i media spagnoli – che la società decida di liberarsi di qualche altro elemento di punta nel corso della prossima sessione invernale, per rientrare quantomeno nel budget salariale.

Fra questi, oltre all’imprescindibile Nabil Fekir, Borja Iglesias e Juanmi ci sarebbe anche l’argentino Guido Rodriguez. Considerato senza ombra di dubbio come uno degli elementi più preziosi a disposizione del tecnico Pellegrini, non sarebbe tuttavia un elemento da tenere necessariamente stretto. Il centrocampista genererebbe una decisa plusvalenza, essendo stato pagato al suo arrivo soltanto 4 milioni.

Calciomercato, oltre il Liverpool anche il Milan su Rodriguez

Attualmente il prezzo del cartellino è stato fissato intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che il Liverpool starebbe seriamente pensando di coprire. In questo scenario però vanno poste le dovute attenzioni anche sul Milan di Pioli: ai rossoneri piace il profilo di Rodriguez, soprattutto perché garantirebbe un ricambio costante di qualità sulla mediana. Non resta che valutare se e in quale misura la dirigenza sarà disposta a contendersi le sue prestazioni con i rivali inglesi.