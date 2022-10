Dal Milan alla Juventus, ha stregato Allegri

Un big rossonero nel mirino della Juventus: Allegri pesca dai campioni d’Italia. Tutte le cifre e i dettagli

“C’è la volontà di rinnovare Leao, Bennacer e Kalulu. La volontà c’è, poi naturalmente bisogna sedersi al tavolo e trattare”.

“Per il completo sviluppo di Rafa il Milan è la società migliore, secondo me. È arrivato a 20 anni, mi ricordo che a 20 anni non avevo tutte queste sicurezze. Ognuno di noi ha un percorso diverso: mi ricordo che sentivo la pressione, avrei avuto bisogno di una pacca sulla spalla, una parola nei momenti difficili. Questi ragazzi hanno bisogno di sostegno”. Negli scorsi giorni Paolo Maldini è tornato a parlare del rinnovo di Leao e di altri due big rossoneri, Bennacer e Kalulu. La dirigenza del Milan è al lavoro per blindare altri tre titolarissimi di Pioli e, oltre a Leao, è sempre concreto anche il rischio di perdere Bennacer in caso di mancato prolungamento oltre il 2024. Anche contro la Juventus il centrocampista algerino ha confermato il livello raggiunto nelle ultime stagioni: Bennacer fa già gola alle big estere e non solo.

Calciomercato Juve, nel mirino anche Bennacer

Sulle tracce del rossonero potrebbe presto tornare anche la Juventus. L’ex Empoli, insieme a Tonali, ha dominato a centrocampo sotto gli occhi di Allegri e della dirigenza bianconera. Cherubini e il suo staff hanno sicuramente preso nota e un possibile assalto futuro non è affatto da escludere, soprattutto in caso di mancato accordo col Milan. Bennacer è in scadenza di contratto nel 2024, ma il club rossonero non farà sconti: servirà un’offerta superiore ai 50 milioni da parte della Juve e difficilmente Maldini e Massara lo cederanno ad una diretta rivale. La Juventus è avvisata.