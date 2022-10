Addio Champions e Vlahovic se ne va: offerta shock alla Juventus

Senza qualificazione agli ottavi di Champions League, la Juventus potrebbe perdere Vlahovic: la big presenta la super offerta

La Juventus è già all’ultima spiaggia in Champions League. La gara di questa sera contro il Maccabi Haifa può essere già decisiva per il discorso qualificazione.

Una mancata vittoria della Juventus non solo potrebbe compromettere il passaggio del turno, ma anche la posizione di Massimiliano Allegri. I giocatori non stanno rendendo come dovrebbero, uno su tutti Dusan Vlahovic che nonostante i 6 gol stagionali, sta faticando a trovare continuità di prestazioni, complice il poco supporto della squadra. Anche l’errore contro il Milan, che poi ha spianato la strada a Brahim Diaz per il raddoppio, è sintomo della poca serenità del serbo in questo momento. L’eventuale eliminazione dalla Champions League della Juventus potrebbe cambiare anche il futuro del centravanti ex Fiorentina in chiave calciomercato.

Juventus, il Paris Saint-Germain prepara l’offerta per Vlahovic

Il Paris Saint-Germain sta giocando senza un centravanti di ruolo, adattando spesso Kylian Mbappé nel ruolo di prima punta. Il francese vorrebbe avere un partner d’attacco che possa essere un centravanti di ruolo e il PSG potrebbe pensare di presentare un’offerta per Dusan Vlahovic. Offerta che potrebbe arrivare già nel prossimo mercato di gennaio, soprattutto qualora la Juventus si trovasse fuori dalla Champions League. Il club parigino potrebbe essere disposto a presentare un’offerta di circa 90 milioni di euro a gennaio, cifra che farebbe vacillare, e non poco, la ‘Vecchia Signora’.