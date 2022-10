La Juventus ha un altro problema: “Non può stare a certi livelli”

La Juventus continua a collezionare risultati negativi: ora è arrivata una nuova critica per il top player bianconero

Periodo altalenante per la compagine bianconera, guidata da Massimiliano Allegri, che continua ad essere criticato per le varie prestazioni della Juventus. A San Siro è arrivata una nuova sconfitta per Vlahovic e compagni, protagonisti in negativo.

Così lo stesso ex difensore della Juventus, Ciro Ferrara, ai microfoni di Dazn ha criticato anche un top player in particolar modo. Nel mirino questa volta c’è stato il centrocampista argentino, Leandro Paredes: “Lui è più adatto come vertice basso rispetto a un centrocampo a due”. Poi ha aggiunto nel dettaglio: “Però devo dire che, insomma, soprattutto le prime uscite non si discute la qualità, ma la forma e la condizione non sono quelle di un calciatore che può stare a certi livelli”.

Juventus, serve una sterzata decisiva

Dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan, la Juventus scenderà in campo in Champions League per collezionare un nuovo successo contro il Maccabi dopo la vittoria dell’andata. Servirà una prestazione importante visto che i bianconeri troveranno un ambiente caldo: l’entusiasmo non è alle stelle e bisogna essere molto cinici per tornare a casa con tre punti decisivi in ottica qualificazione al prossimo turno. Massimiliano Allegri cercherà di recuperare anche Pogba e Chiesa per un mese infuocato di appuntamenti in campionato e in Champions.