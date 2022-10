Arrivabene tenta l’impossibile: suggestione in casa Napoli

La Juventus di Arrivabene e Allegri potrebbe mettere gli occho sul profilo di Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli di Luciano Spalletti: le ultimissime notizie di calciomercato sugli azzurri

La Juventus di Massimiliano Allegri, nella giornata di domani, cercherà i tre punti potenzialmente più importanti del suo cammino europeo finora.

I bianconeri, reduci dalla pesante sconfitta in casa del Milan, un passo indietro dopo aver mostrato qualcosa di convincente nelle precedenti uscite, dovranno per forza di cose invertire il trend in trasferta e riuscire ad espugnare il fortino del Maccabi Haifa per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions in questa stagione. La sconfitta interna contro il Benfica alla seconda giornata del gironcino è stata una battuta d’arresto decisamente pesante, ma ora la Juventus vuole riprendersi la seconda posizione e per farlo serviranno almeno due vittorie consecutive, prima domani in Israele, poi in casa del Benfica, autore di una prestazione da urlo nella gara d’andata allo Stadium.

Calciomercato Juventus, obiettivo in casa Napoli

Uno dei problemi di questa stagione è senza dubbio la difesa. Le partenze di Giorgio Chiellini, a fine ciclo con la Juventus e approdato in America all’LAFC, e l’addio di Matthijs de Ligt, nuovo giocatore del Bayern Monaco di Nagelsmann, si sono fatte sentire eccome nell’economia del reparto. Gli arrivi nell’estate di calciomercato di Gatti, ma soprattutto di Bremer hanno portato una ventata di aria fresca, ma serve comunque qualcos’altro alla Juventus per essere davvero al completo nella retroguardia. Attenzione, in quest’ottica, ad una possibile suggestione che arriverebbe dal Napoli di Luciano Spalletti. Nel mirino ci sarebbe il profilo di Amir Rrahmani, difensore centrale azzurro valutato circa 20-25 milioni di euro, ma con un contratto in scadenza nel 2024. Termini favorevoli per un trasferimento se non fosse per i rapporti, decisamente non troppo rilassati e sciolti, fra la società Juventus e la società Napoli, una serie di nodi che difficilmente porteranno ad una trattativa proficua.