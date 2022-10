Cento milioni, follia totale per Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic può dire alla Lazio. Il centrocampista serbo è sempre nel mirino delle big, follia totale per lui

Novità importanti in casa Lazio con nuove vittorie collezionate da parte della compagine biancoceleste guidata da Maurizio Sarri. Ora nel mirino dei top club italiani ed europei ci sarebbe sempre il centrocampista serbo Milinkovic-Savic.

Ai microfoni di Radio Radio lo stesso giornalista, Tony Damascelli, ha rivelato il suo punto di vista in caso di assalto della Juventus per il forte centrocampista della Lazio: “Ci vogliono i milioni. In questo momento Lotito deve fare i conti con l’economica mondiale. Non lo cede a gennaio? Peggio per lui”.

Poi ha aggiunto: “Il problema è che oggi il calcio è finanza e lo sa anche Lotito. Quando ti arrivano certe offerte, a differenza tra 2-3 anni fa, e non arrivano da Torino per oggettivi motivi: non devi pensare agli affetti ma agli effetti. Se stasera la Juventus perde in Israele, deve pensare a Milinkovic? Non sanno ancora cosa hanno in tasca e si parla di Milinkovic?”.

Juventus, Milinkovic-Savic idea da urlo per Allegri

Così anche il giornalista Furio Focolari ha svelato ciò che pensa sul possibile affare tra Juventus e Lazio a gennaio: “Credo che a gennaio non basterebbero neanche i milioni. Lotito è un personaggio particolare: a gennaio non lo dà neanche per cento milioni”. Come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” il club bianconero potrebbe formulare una proposta da 50-60 milioni per il serbo. Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte per arrivare così a rinforzare la zona centrale di campo con un acquisto top.