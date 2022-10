L’uragano Psg si abbatte su Milan, Inter e Juve: 230 milioni di euro

‘Missione’ italiana per il ricchissimo Paris Saint-Germain targato Qatar. Difensore, centrocampista e attaccante: triplo scippo alla Serie A

Farà di nuovo tappa in Italia, il Paris Saint-Germain. Tra gennaio e la prossima estate, soprattutto nella prossima estate il club del Qatar proverà a portarsi a casa almeno due big della nostra Serie A.

L’assalto dei transalpini può partire nel calciomercato invernale, quello post Mondiale: obiettivo, Milan Skriniar. I tentativi a vuoto nella finestra estiva non hanno spento l’interesse parigino per il centrale il cui contratto scade sempre a fine stagione. Al-Khelaifi potrebbe autorizzare Campos a presentare una proposta da 30 milioni che l’Inter sarebbe pressoché costretta ad accettare nel caso non dovesse riuscire a trovare un’intesa per il prolungamento entro metà annata. Il Psg pregusta però il grande ‘sgarbo’, vale a dire l’ingaggio di Skriniar a costo zero. Con l’ex Samp c’è una bozza di accordo da mesi sulla base di un contratto da circa 9 milioni bonus inclusi.

Dall’Inter al Milan, il grande obiettivo di Campos è quel Rafael Leao ‘scoperto’ e portato al Lille qualche anno fa. Il contratto del portoghese scade nel 2024 e ci sono difficoltà evidenti per il rinnovo. Il Ds dei francesi può mettere sul piatto sui 90-100 milioni oppure, qualora i rossoneri dovessero fare opposizione, pagare la clausola da 150 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, 50 milioni dal Psg per Miretti

L’uragano Paris Saint-Germain può travolgere anche la Juventus. Già, perché in bianconero c’è un giocatore che può fare molto gola al lungimirante oltre che competente Campos, cioè Fabio Miretti. Per il talentuoso classe 2003 di Pinerolo, i transalpini potrebbero presentare una proposta da 50 milioni di euro.

Skriniar, Leao e Miretti: nel supermarket Serie A, il Psg potrebbe quindi spendere qualcosa come 230 milioni. Beati loro che ce li hanno…