Verso Milan-Chelsea, tegola Pioli: il big va ko

Il Milan tornerà domani sera in campo per il big match contro il Chelsea: nuova tegola per i rossoneri

Il club rossonero dopo la bella vittoria contro la Juventus, è adesso pronto a tornare in Champions League per una sfida che rappresenta il vero spartiacque del cammino europeo del Milan. Il big match di San Siro, contro il Chelsea, dirà tanto sul prosieguo in Champions dei campioni d’Italia.

Per Pioli, però, non arrivano affatto buone notizie. Il big finisce ko in allenamento: la sua presenza con i ‘Blues’ è quasi impossibile.

Milan, ancora un ko: salta il Chelsea

Chi, dunque, non giocherà il match contro la squadra di Potter sarà con ogni probabilità Charles de Ketelaere. Il gioiello belga, infatti, questa mattina ha accusato un risentimento muscolare e sta lavorando in questo momento in palestra.

Il recupero del talento belga entro domani è praticamente impossibile e adesso Pioli dovrà fare i conti con l’emergenza in attacco, visto anche il fresco ko di Saelemaekers che tornerà disponibile a inizio 2023.