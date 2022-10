Rinnovo con la Juventus: ‘allarme’ Rabiot in conferenza

In casa Juventus un rinnovo è a rischio: Adrien Rabiot ha fatto chiarezza in conferenza

La Juventus deve nuovamente rialzare la testa dopo la pesante sconfitta di San Siro contro il Milan di pochi giorni fa.

La squadra di Massimiliano Allegri aveva dato segnali di ripresa, vincendo in campionato contro il Bologna e in Champions League contro il Maccabi Haifa. Poi l’ennesimo passo falso contro il Milan e adesso la preparazione al ritorno contro il Maccabi che può risultare già decisivo in chiave qualificazione. Alla vigilia della gara di Champions ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ma anche Adrien Rabiot. Quest’ultimo ha risposto anche alle domande sulla situazione rinnovo.

Juventus, Rabiot sul rinnovo: “Ci sono cose più importanti a cui pensare”

Il centrocampista francese andrà in scadenza con la Juventus a giugno 2023 e ancora non ha intrapreso la trattativa con il club per il rinnovo. Al momento non sembra essere una priorità della ‘Vecchia Signora’ e forse neppure del calciatore, come si evince dalla sue parole in conferenza: “Rinnovo? Non lo so. In questo momento ci sono altre cose a cui pensare, sono concentrato sul campo e a fare bene. Vogliamo venire fuori da questo periodo di difficoltà, poi vedremo cosa succederà”. La situazione sembra essersi ribaltata e adesso Allegri spinge per il suo rinnovo così come anche molti tifosi che hanno cambiato idea sul valore del calciatore.