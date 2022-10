Dietrofront improvviso: il Milan non se lo aspettava

Il big cambia idea e vuole il rinnovo: il Milan rimane spiazzata e si allontana dal super colpo

Il Real Madrid si trova ancora alla presa con alcune situazioni interne di mercato e una di queste riguarda, tanto per cambiare, Marco Asensio.

Il trequartista spagnolo ha vissuto un periodo complicato e quasi di rottura con la società. Il suo procuratore, Jorge Mendes, ha fatto un tiro e molla prolungato con la società, valutando anche l’opzione del Barcellona. Asensio viene impiegato a fasi alterne da Ancelotti ma sta avendo comunque la sua importanza all’interno delle rotazioni. Anche per questa ragione la situazione potrebbe cambiare e il giocatore, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, potrebbe spingere per rinnovare con i blancos. I rapporti con Florentino Perez, però, si sono freddati da tempo e non sarà facile trovare l’accordo adeguato per il rinnovo.

Asensio vuole il rinnovo: il Real Madrid ci pensa, il Milan rischia

Il giocatore ha fatto dietrofront e adesso spinge per il rinnovo col Real Madrid che, però, non è rimasto soddisfatto dal comportamento suo e del suo agente. Di conseguenza, Florentino Perez valuterà attentamente la situazione per decidere se vale la pena rinnovare il suo contratto o meno. Juventus e Milan sono sempre vigili su Asensio, un calciatore che inseguono ormai da diverse sessioni di mercato.

Come riportato da ‘todofichajes.com’, è entrato prepotentemente in corsa per lo spagnolo un club di Premier League: si tratta del Manchester United che ha in mente un assalto a gennaio per rinforzarsi ulteriormente. Un ostacolo in più soprattutto per il Milan che naturalmente non può competere a livello economico con club del calibro dei Red Devils.